شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة مالك "جيم" بالقاهرة للنيابة لمخالفته قرار الغلق للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة من غلق جيم بشارع عبد الرحمن الرافعى بميدان الحجاز أثناء ممارسة عمله بالمخالفة لقرار محافظ القاهرة بغلق جميع المراكز الرياضية "الجيم" حرصًا على الصحة العامة وتم إحالة صاحبه للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده .

وأكد محافظ القاهرة ان أجهزة الدولة لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا مشيرا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتفعيل هذه الإجراءات الاحترازية حفاظا على المواطنين من العدوى .

ويأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات تطهير وتعقيم المنشآت العامة والشوارع كإجراء احترازى ووقائى لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره .

وفى ذات السياق ثمن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة التزام مواطنى القاهرة بتنفيذ الاجراءات التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا مؤكدًا أن هذا الالتزام هو دليل وعى تام بأن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسئولية حتى انتهاء الأزمة، مهيبا بالمواطنين الاستمرار فى هذا الالتزام حرصًا على صالح أسرهم وأبنائهم حتى يتم عبور هذه المرحلة .

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وفى السياق واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال بسرعة العمل على تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة .

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر إلزام إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.