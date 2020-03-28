شاهد.. جمل يهرب من صاحبه أعلى محور صفط اللبن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة الخليج 365، هروب جمل من صاحبه أعلى محور صفط اللبن، الأمر الذى تسبب في ارتباك حركة السير ، حتى تمكن مالك الجمل من الإمساك به .
وفى ذات السياق شهدت حركة المرور انتظاما بشوارع الجيزة ، والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.
كما شهدت الطرق الرئيسية فى محافظة انتظاما في حركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، كما انتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو
وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.
كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.
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