شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية المصرية لليونسكو" تطلق 4 رسائل لمواجهة فيروس كورونا ومحاربة الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو- ألكسو- إيسيسكو)، بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم بالقاهرة ومنظمة الصحة العالمية ومركز الأمم المتحدة للإعلام في القاهرة، 4 رسائل هامة لمواجهة فيروس كورونا (19-COVID) والشائعات المنتشرة حوله، وذلك برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو.

وتحتوى الرسالة الأولى على ضرورة مواجهة الوباء العالمي لمرض (كوفيد – 19)، وضرورة اتباع طرق الوقاية الموصى بها، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة مواجهة تفشي المعلومات الخاطئة وعدم نشرها في المجتمع.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى ، حثت الرسالة الثانية على عدم نشر الفزع في المجتمع، محذرةً من الرسائل الصوتية مجهولة المصدر، التي تتسبب في إثارة الخوف والقلق داخل الناس.

وذكرت الرسالة الثالثة أن الإشاعات تشكل خطورة وعبء على إمكانيات الدولة في إدارة الأزمات، وطالبت بضرورة التحقق دائما من مصادر المعلومات ونشر المعلومات بحكمة ودقة.

وطالبت الرسالة الرابعة بوقف التمييز والعنصرية خاصة أن فيروس كورونا المستجد (19-COVID) لا يفرق بين جنس أو عِرق، وانتشر في العديد من دول العالم، وأصاب آلاف من البشر، بجانب تسببه في العديد من الوفيات.

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وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أعلن أنه تم مد باب التقدم لمبادرة طبق فكرتك الاستثنائية لمجابهة كورونا حتى الخميس الموافق 2 أبريل المقبل، وذلك نظرا للإقبال الشديد من العلماء والباحثين والمبتكرين على المبادرة، والخاصة بتلقي حلول مبتكرة للمعاونة فى مجابهة فيروس كورونا، وقد كان من المقرر أن يغلق باب التقدم مساء السبت الموافق 28 مارس الجاري.

وتهدف المبادرة التى رصدت لها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا 30 مليون جنيه إلى دعوة الباحثين والمبتكرين المصريين للتقدم بمقترحات بحثية مبتكرة ضمن برنامج "طبق فكرتك" لإيجاد حلول بديلة لنقص الإمكانيات العلاجية والصحية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والتقدم إلكترونياً عن طريق الموقع الرسمي للأكاديمية www.asrt.sci.eg

وآخر موعد للتقدم بعد المد في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة يوم الخميس المقبل الموافق 2 أبريل 2020.