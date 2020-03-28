شكرا لقرائتكم خبر عن الراى: 340 مصريا غادروا الكويت اليوم ضمن خطة إجلاء مصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت، اليوم السبت، ثالث رحلات الإجلاء للمصريين المقيمين فى الكويت عبر مطار الكويت الدولي، بالتنسيق مع السفارة المصرية، وعلى متنها 340 شخصا من الزائرين والحالات الإنسانية والمقيمين الراغبين بالعودة إلى بلدهم ممن ألغوا إقاماتهم، وذلك ضمن خطة اجلاء مصرية.



ووفقا لصحيفة الرأى الكويتية، غادر الكويت على متن الطائرة 28 مبعدا، حيث بلغ عدد المغادرين إلى مصر حتى الان 990 شخص، على ان تستمر عمليات الإجلاء حتى يوم الثلاثاء المقبل وفق التنسيق بين البلدين في هذا الجانب.

وارتفعت اليوم السبت فى الكويت حالات الشفاء من فيروس كورونا، وبحسب وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، إن عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) ارتفع ليصل إلى 64 حالة وذلك بعد تعافى 7 حالات جديدة من المصابين بالفيروس، وأضاف الشيخ باسل الصباح - في بيان صحفي - أن الحالات السبع تضمنت 6 مواطنين، منهم 5 ذكور وأنثى واحدة، أما الحالة السابعة فهي لمقيمة، مشيرا إلى أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء هذه الحالات من الفيروس.

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وأوضح أنه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

كانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت الجمعة، تسجيل إصابة 17 حالة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالى عدد المصابين إلى 228 حالة.

وأضافت أن هناك 9 حالات مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر، منها سبع حالات لمواطنين كويتيين، وحالة واحدة لمقيمة من الجنسية العراقية، وحالة لمقيم من الجنسية السودانية، بالإضافة إلى ثلاث حالات قيد التقصى الوبائي، منها حالتين لمقيمين من الجنسية الهندية، وحالة لمقيم من الجنسية البنجلادشية.