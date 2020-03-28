شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تُعلن تقديم الدعم النفسي للمواطنين لتجنب الآثار السلبية لإجراءات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان، السبت، بدء تقديم الدعم النفسي للمجتمع المصري خلال تلك الفترة التي يتم فيها اتخاذ الكثير من التدابير الاحترازية ومنها حظر التجول وغيره من الإجراءات، وذلك لتجنب أية آثار نفسية سلبية قد تترتب على تلك الفترة.

وقالت أمانة الصحة النفسية إن الدعم سيقدم لثلاث فئات وهم: حالات الإصابة بفيروس كوفيد-١٩، الفرق العلاجية، فئات المجتمع المختلفة.

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وبدأت الفرق بتقديم الدعم النفسي من خلال رسائل نصية يتم إرسالها إلى الفرق العلاجية للتحفيز والمساندة (#جيش مصر الأبيض)، وذلك بالتعاون مع الوحدة المركزية لشئون مقدمي الرعاية الصحية بوزارة الصحة، وكذلك التواصل المباشر مع مديري مستشفيات الحجر الصحي، للوقوف على احتياجات الفرق العلاجية للدعم النفسي، وأيضا مجموعة من الرسائل ومقاطع الفيديو التوعوية على صفحة الفيس بوك الخاصة بالأمانة العامة للصحة النفسية علاج الادمان.

وقالت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام لمستشفيات الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إنه بتكليف من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وفي إطار الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19) ومن منطلق توفير الدعم النفسي لجميع فئات المجتمع وخاصة في الفترة الحالية التي تم فيها اتخاذ بعض التدابير الاحترازية لحماية المواطنين، قام فريق الدعم النفسي بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بعدة اجتماعات مع الإدارات المختلفة بوزارة الصحة والسكان ومع عدة جهات دولية ومحلية عاملة في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي وكذلك العديد من أقسام الطب النفسي في الجامعات المصرية للإعلان عن فتح باب التعاون مع الأفراد والجهات التي ترغب في التعاون المشترك.

وتابعت: اتفقت الأطراف على تقديم الدعم النفسي للفئات الثلاث.