شكرا لقرائتكم خبر عن 230 مخالفة خلال أيام الحظر في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ضبطت مديرية أمن بني سويف 230 مخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء، على مدار أيام الحظر الماضية. كانت دوريات وكمائن الشرطة على الطرق، قد كثفت من تواجدها في أيام الحظر، ونجحت في ضبط 110 مخالفة، وقامت بتنفيذ الحظر المقرر من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، كما قامت قوات الأمن، أمس الجمعة، بضبط 120 مخالفة من قبل المواطنين، عبارة عن فتح محلات وقاعات أفراح وأسواق عشوائية.

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