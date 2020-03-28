شكرا لقرائتكم خبر عن التزام المواطنين وأصحاب المحلات منازلهم ليلًا ونهارًا في اليوم الثالث من الحظر بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار رغم عدم الحظر خلال ساعات النهار، التزم أبناء المنيا بالتواجد داخل منازلهم 24 ساعة متصلة، خلال اليوم الثالث لحظر التجول، كما حرص أصحاب المحلات على تنفيذ قرار الغلق الكامل خلال يومي الجمعة والسبت. وواصلت الأجهزة الأمنية بالمحافظة برئاسة اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، جهودها لتطبيق قرار الحظر للحد من انتشار فيروس كورونا، ونشرت فرقها بالطرق الإقليمية والسريعة. وتمكنت فرق الحماية المدنية من انتشال 3 أشخاص من داخل سيارة انقلبت بالطريق الصحراوي الشرقي خلال ساعات الحظر، دون إصابات.

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