شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ«أحداث عنف حلوان» إلى 27 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أجلت محكمة جنايات القاهرة، السبت، إعادة محاكمة 8 متهمين في أحداث العنف بحلوان لجلسة 27 أبريل. صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور على عمارة وحضور وائل بركات، رئيس النيابة وسكرتارية محمد الجمل. كانت النيابة وجهت للمتهمين تهم استعراض القوة، والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة، ومقاومة السلطات، وتكدير السلم العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية محظور.

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