شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار اللحوم في بني سويف بسبب كورونا.. والطب البيطري: المشكلة ضمير الجزارين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق رواد وسائل التواصل الاجتماعي حملة لمقاطعة اللحوم بجميع أنواعها منذ بداية فترة حظر التجوال، بسبب فيروس كورونا، بمحافظة بني سويف، والإضراب التام عن شرائها للضغط على تجار الماشية والجزارين لخفض أسعارها لتكون في متناول الجميع، بعد أن ارتفعت أسعارها بشكل جنوني دون أي أسباب واضحة، رغم حملات التموين والطب البيطرى على الأسواق وتحرير محاضر للجزارين الذين انتهزوا فرصة إغلاق أسواق الماشية بالمحافظة ورفعوا أسعار اللحوم من 90 جنيهًا إلى 130 جنيهًا.

وقال الدكتور طارق الوكيل، وكيل وزارة الطب البيطري، إن المحافظ الدكتور محمد هاني، شدد على متابعة الجزارين، أثناء قيامهم بالبيع للمواطنين، مشيرًا إلى أن هناك يوميًا محاضر للجزارين المخالفين.

وأضاف أن المشكلة هي ضمير الجزار الذي ينتهز الأزمة في فيروس كورونا ويقوم برفع الأسعار.