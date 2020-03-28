شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتابع توافر السلع الغذائية والمستلزمات الطبية لسد احتياجات المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع وكيلي وزارتي التموين والصحة مدى توافر السلع الغذائية والمستلزمات الطبية اللازمة لسد احتياجات المواطنين اليومية، مؤكدًا أنه يتابع بنفسه على مدار اليوم توافر كافة احتياجات المواطنين الأساسية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لمجابهة الحد من انتشار فيروس كورونا، وارتفاع معدلات الاستهلاك اليومي للسلع الغذائية والمواد الطبية.

وأمر المحافظ فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة تموين الشرقية، بالمتابعة المستمرة للمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية للمحافظة، والتأكد من توافر الأرصدة الكافية أمام المواطنين لسد احتياجاتهم اليومية، مشددًا على تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق وكافة الأنشطة التجارية لضبط الأسعار واتخاذ الإجرءات القانونية حيال المخالفين، وذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة في كافة القطاعات الخدمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا.

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من جانبها، أوضحت وكيل وزارة التموين، أنه يوجد بالمحافظة 2511 مخبزًا يعملون بكامل طاقتهم الإنتاجية، ويتم إنتاج 21 ألف و167 رغيف خبز يوميًا بمختلف مراكز ومدن وقرى ونجوع المحافظة، بالإضافة إلى وجود مخزون استراتيجي من السكر التمويني يقدر بحوالي 9215 طن يكفي لمدة 28 يومًا تقريبًا، مشيرة إلى أنه يتم صرف السلع الأساسية للمواطنين بشكل يومي من «الخبز، القمح، الدقيق، أسطوانات البوتجاز، المواد البترولية» دون وجود أي معوقات أو أزمات أو نقص في تلك السلع بنطاق المحافظة.

فيما أشار الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ والاستعدادات بالمحافظة بكامل طاقاتها وإمكانياتها وأجهزتها الطبية وأطقم الأطباء والتمريض لمجابهة فيروس كورونا المستجد والتعامل السريع والفوري مع أي حالات اشتباه للإصابة بالفيروس، لافتًا إلى أنه يوجد بالمحافظة 78 مستشفى (عام، خاص) بإجمالي 4822 أسرّة، بالإضافة إلى 632 أسرّة بالعناية المركزة، فيوجد 29 مستشفى عام تحتوى على عدد من الأسرّة تقدر بـ2500 أسرّة، بالإضافة إلى 302 أسرّة بالعناية المركزة، كما أنه يوجد 49 مستشفى خاص تحتوي على عدد من الأسرّة تقدر 2322 أسرّة، بالإضافة إلى 330 أسرّة بالعناية المركزة، بالإضافة إلى أنه يوجد 157 سيارة إسعاف بنظاق المحافظة.

ويهيب المحافظ بالمواطنين أخذ الحذر من استغلال بعض التجار نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد فيقوموا بالتلاعب بالأسعار أو احتكار بعض السلع مما يعرضهم للابتزاز، موضحًا أنه تم التنبيه على وكيل وزارتي (التموين والصحة) بشن وتكثيف الحملات الرقابية على المخابز ومنافذ البيع والمحال التجارية والأسواق والصيدليات ومراكز بيع المستلزمات الطبية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والرادعة حيال المخالفين.