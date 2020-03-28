شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 48 محضرًا لمخالفي قرار حظر التجوال في اليوم الثالث بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حررت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر، 48 محضرًا بقسمي أول وثانٍ الغردقة، لمخالفين لقرار حظر التجوال الذي فرضته الحكومة ضمن حزمة إجراءات تم تطبيقها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، وذلك في الليلة الثالثة لتطبيق القرار لفرض حالة التأهب القصوى لوزارة الداخلية لضبط المخالفين للقرار.

وتبين أن بعض المخالفين للقرار وجد بحوزتهم سلاح أبيض، حيث تم إلقاء القبض على المخالفين وإحالتهم للنيابة لاستكمال التحقيقات.

وتبين من تفاصيل المحاضر التي تم إحالتها لنيابة الغردقة للتحقيق فيها أنه يحتوي على نص قرار رئيس مجلس الوزراء، والقاضي بحظر حركة المواطنين من الساعة السابعة مساءً، وحتى الساعة السادسة صباحًا، في القرار رقم 768 لسنة 2020 بشأن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تدعيات محتملة لفيروس كورونا وتضمن المحضر، ما نصت عليه المادة الثانية عشر من القرار من أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالحبس وغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وسيتم قيد المحضر جنح أمن دولة طوارئ.