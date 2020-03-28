شكرا لقرائتكم خبر عن «يمنعونهم من الذهاب للمستشفيات».. «الطاهر»: الأطباء يشكون من كمائن الحظر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إن النقابة استقبلت في أول أيام تطبيق حظر التجوال، العدد الأكبر من شكاوى الأطباء، وأن عدد الشكاوى يقل يوميًا، خاصة بعد مخاطبة النقابة لوزير الداخلية.

وأضاف «الطاهر» في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «نتمنى انتهاء هذه الشكاوى تمامًا حتى يتسنى للأطباء تقديم الخدمة الطبية في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها مصر والعالم، ومعظم الأكمنة الآن تتفهم طبيعة عمل الأطباء، لكن في بعض الأماكن يتم منع الطبيب من العبور أو مطالبته بترك سيارته والذهاب بدونها».

وتوقع انتهاء هذه الممارسات قريبًا، وأكد أن وزارة الصحة وفرت المستلزمات الطبية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا في جميع المستشفيات، إلا أن بعض مديري المستشفيات يفرضون قواعد معقدة في استخدام هذه المستلزمات.

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وخاطبت نقابة الأطباء، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الخميس الماضي، للمطالبة بتوجيه الضباط المكلفين بمتابعة حظر التجوال لتسهيل مهمة الأطباء، والعاملين بالجهات الصحية من مستشفيات، ومراكز طبية، أثناء تحركهم وتوجههم لأعمالهم دون التقيد بمواعيد حظر التجوال.

وقال بيان صحفي للنقابة، إنه مع بدء تطبيق قرار حظر التجوال، أمس الأربعاء، وردت شكاوى عديدة من الأطباء للنقابة تُفيد بتعرضهم لمشاكل ومضايقات، ومنع من التحرك للتوجه لأعمالهم بالمستشفيات، رغم استثنائهم كما ورد في المادة الثالثة عشرة من قرار رئيس الوزراء للأطباء وكذلك جميع العاملين بالمستشفيات والمراكز من قرار حظر التجوال.

وفي البيان، جاء نص المخاطبة: «اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، تحية طيبة وبعد، بالإشارة للجهود المبذولة حاليًا من أجل مكافحة فيروس كورونا، وبالإشارة للقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء بحظر التجوال اعتبارًا من السابعة مساء حتى السادسة صباحًا يوميا ولمدة أسبوعين، ونظرًا لأن العمل بالمستشفيات والمراكز الطبية مستمر على مدار 24 ساعة يوميًا لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين واتخاذ إجراءات مكافحة الفيروس، فقد استثنت المادة الثالثة عشرة من قرار رئيس الوزراء الأطباء وكذلك جميع العاملين بالمستشفيات والمراكز من قرار حظر التجوال».

واسترسل: «نحيط سيادتكم علمًا بأنه قد وردت شكاوى من بعض الأطباء بأن بعض الكمائن التي تراقب تطبيق قرار حظر التجوال قد قامت بمنعهم من التحرك للتوجه لأعمالهم بالمستشفيات، ونرجو توجيه السادة الضباط المكلفين بمتابعة حظر التجوال إلى تسهيل مهمة الأطباء وكذلك العاملين بالجهات الصحية من مستشفيات ومراكز طبية في المرور والتحرك للتوجه لأعمالهم دون التقيد بمواعيد حظر التجوال. حفظ الله مصر وشعبها من أي مكروه».