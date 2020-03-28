شكرا لقرائتكم خبر عن يحدث في البحيرة.. غلق 10 محال وتطهير شوارع المدن مع بدء الحظر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة 10 محال لمخالفتهم قرار الغلق ومصادرة كميات من الكلور والصابون بمصنع غير مرخص وإغلاق مقهى ومصادرة جميع محتوياته من «شيَّش» ومقاعد لعمله بالمخالفة لقرارات الغلق.

وبدأت حملة تطهير مدينة دمنهور مع بدء ساعات حظر التجول، بمعدات وأطقم الوحدة المحلية بالتنسيق مع الطب البيطرى وإدارة البيئة، وتم تطهير منطقة الكورنيش وخلف مجمع الكليات والساحة الداخلية لمستشفى الصدر المخصص لعزل المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، ومدخل المستشفى العام ومساكن مضرب الأرز وشارع الجمهورية ومنطقة أبوالريش وميدان موقف سيارات النقل وشارع الجيش وأمام مديرية الأمن.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو برش وتطهير مبنى الوحدة المحلية، وقام عدد من المتطوعين من أبناء المدينة برش عدد من الشوارع بالتنسيق مع مجلس المدينة، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية بحملة مماثلة لتطهير المبانى الحكومية بالمركز، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود بتطهير منطقة المسجد القديم وشوارع المحكمة وداير الناحية وميدان الجامعة وشارع رمسيس ومستشفى الحميات والمستشفى العام.

غلق عدد من محالات البحيرة مع بدء ساعات الحظر

غلق عدد من محالات البحيرة مع بدء ساعات الحظر

غلق عدد من محالات البحيرة مع بدء ساعات الحظر

غلق عدد من محالات البحيرة مع بدء ساعات الحظر

غلق عدد من محالات البحيرة مع بدء ساعات الحظر

غلق عدد من محالات البحيرة مع بدء ساعات الحظر

غلق عدد من محالات البحيرة مع بدء ساعات الحظر

غلق عدد من محالات البحيرة مع بدء ساعات الحظر

غلق عدد من محالات البحيرة مع بدء ساعات الحظر

غلق عدد من محالات البحيرة مع بدء ساعات الحظر

غلق عدد من محالات البحيرة مع بدء ساعات الحظر

غلق عدد من محالات البحيرة مع بدء ساعات الحظر

غلق عدد من محالات البحيرة مع بدء ساعات الحظر

غلق عدد من محالات البحيرة مع بدء ساعات الحظر

غلق عدد من محالات البحيرة مع بدء ساعات الحظر