شكرا لقرائتكم خبر عن تحسبًا لتفشي «كورونا».. تجهيز 1842 مدرسة للحجر الصحي في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، وجود تنسيق كامل مع ديوان عام محافظة المنيا، ومديرية الصحة، لمواجهه أي تطور في انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال «عزب» المديرية جاهزة لمرحلة الحجر الصحي من خلال جميع مدارسها المنتشرة بالمدن والقرى والنجوع وعددها 1842 مبني تعليم.

وأضاف وكيل الوزارة أن المديرية رحبت بتجربة استغلال عدد من المنشات التعليمية بمركز المنيا لصرف مستحقات أصحاب المعاشات من خلال التنسيق مع هيئة البريد والصحة والمحافظة.