شكرا لقرائتكم خبر عن «القصير»: مد سريان تراخيص الأنشطة الزراعية والحيوانية المنتهية حتى انتهاء «الحظر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار العمل بالتراخيص الصادرة من قطاعات الوزارة لكافة الأنشطة الزراعية والحيوانية، والتي انتهت مدتها خلال فترة الحظر.

جاء قرار وزير الزراعة نظرًا للظروف الراهنة التي تشهدها البلاد حاليًا بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، حتى لا تتوقف الأنشطة الإنتاجية، وأيضًا تيسيرًا على المواطنين.

وأضاف «القصير» في تصريحات صحفية، السبت، أن التراخيص الحالية سوف تظل سارية حتى انتهاء فترة الحظر أو إيجاد آلية لتجديدها دون الحضور للوزارة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة والوزارة لتقليل حركة المواطنين والتعامل المباشر حفاظًا على حياتهم.