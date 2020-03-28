شكرا لقرائتكم خبر عن الطائفة الإنجيلية بمصر: استمرار تعليق الاجتماعات العامة والفرعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الطائفة الإنجيلية بمصر، أنها تدرس كل ما يتعلق باحتفالات عيد القيامة المجيد، في ضوء المستجدات، وفي إطار ما يحدث على الساحة من متغيرات متلاحقة، وما تتخذه الدولة من إجراءات هامة وحكيمة لمنع تفشّي وباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في بلادنا.

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وثمَّن المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، خلال اجتماع، السبت، عبر وسائل التواصل الإلكتروني، الجهود الفعّالة التي تقوم بها الدولة، والقرارات الحكيمة التي تُصدرها للتصدي للأزمة، وتهيب بالشعب المصري الالتزام الكامل بهذه القرارات، من منطلق مسؤوليتنا الوطنية.

وقرر المجلس، استمرار تعليق كافة الاجتماعات العامة والفرعية (بما فيها اجتماعات العبادة الرئيسية يومي الأحد والجمعة)، والاحتفالات والتجمعات في كل الكنائس والمؤسسات الكنسية، حتى الثامن من أبريل.

وخصص المجلس يوميّ الجمعة 27 مارس، و3 أبريل للصلاةِ والصوم والتضرُّع إلى اللهِ ليجيزَ هذهِ الأزمة، مشيرًا إلى أن رئاسة الطائفة الإنجيلية ورؤساء المذاهب والمجلس الإنجيلي العام على تواصل مستمر.