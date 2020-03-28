شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم البحر الأحمر» تحدد 14 مدرسة لاستخدامها حجرًا صحيًا ضد «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدد مسؤولو مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر عدد ١٤ مدرسة مختلفة بمعدل مدرستين بكل إدارة تعليمية على مستوى المحافظة لتحويلها إلى حجر صحى إذا اقتضى الأمر، للمساهمة في احتواء فيروس كورونا المستجد، وتم إخطار مسؤولي الوزارة ببيانات ومواقع المدارس التي تم اختيارها بالمحافظة، وهي المدارس كاملة المرافق والأكبر مساحة.

كانت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر قد تلقت إخطارا بتحديد مدرستين بكل إدارة تعليمية لاستخداها كحجر صحي، إذا اقتضى الأمر ذلك للمساهمة في مواجهة فيروس كورونا.

وتضم محافظة البحر الأحمر ٧ إدارات تعليمية بالغردقة ورأس غارب والقصير وسفاجا ومرسى علم وحلايب وشلاتين.