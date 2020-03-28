شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مساهمة المجلس القومي للمرأة ببني سويف في التوعية بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت نرمين محمود، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، على عقد لقاءات توعية مكثفة مع العديد من الفئات المستهدفة والرائدات الريفيات وتوزيع البوسترات لنشر الوعي بين السيدات للوقاية من الإصابة بفيروس الكورونا، مشيرة إلى تدريب عدد من الشباب الكشافة والمرشدات بقرية تزمنت الشرقية والزرابي والهرم بالواسطى، على الرسائل المجتمعية لنشر الوعي بمواجهة فيروس كورونا.

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وأضافت «محمود»، في بيانها، أنه «ساهم فرع المجلس ببني سويف في حملة المجلس القومي للمرأة «خليكي أد المسؤوليه واقعدي في البيت» التي شارك فيها عضوات فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف، وعدد من الفتيات والسيدات من خلال نشر فيديوهات ورسائل موجهة لكافة الفئات للالتزام بالتعليمات، وعدم النزول من البيت خلال أسبوعين، وتطهير فرع المجلس القومي للمرأة ببني سويف بالتنسيق مع إدارة المواطنة بمديرية الصحة حرصًا على سلامه العاملين والمترددين على الفرع».

وأضافت: «يتلقى مكتب شكاوي المرأة بالفرع الشكاوي الخاصة بالسيدات في تعنت تطبيق قرارات مجلس الوزراء للحصول على الإجازات التي لديها طفل أقل من ١٢ سنه أو ترعى ام وأب مسنين، أو لديها أطفال معاقين، مشيرة إلى توزيع هدايا عيد الأم للعاملات بالمستشفيات الحميات والصدر والمعمل المشترك وديوان مديرية الصحة لدعمهم ومساندتهم في ظل هذه الظروف الصعبة وتوفير عدد من المستلزمات الطبية التي بها عجز ببعض المستشفيات وتسليمها لمديرية الصحة لتوزيعها على المستشفيات».

وأكدت نرمين محمود، أن المجلس القومي للمرأة ببني سويف قام خلال شهر مارس الحالي بتوزيع عدد من المساعدات للأسر التي تضررت من الأمطار، حيث قام بإرسال ١٠٠ شنطة مواد تموينية ولحوم وفراخ وملابس لمركز الإغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي، وتوزيع ٥٠ شنطة وملابس بقريه الزرابي ببني سويف وتوزيع ٥٠ شنطة وملابس بقرية كوم أبوخلاد مركز ناصر، وتوزيع ٥٠ شنطة وملابس بعزبة أو النور بقرية الهرم مركز الواسطى، و٥٠ شنطة ببعض المناطق الشعبية بمدينه بني سويف، بالإضافة إلى إصلاح أسقف بعض البيوت التي تضررت من الأمطار لعدد ٥ أسر بعزبة أبوالنور بمركز الواسطى.

مساهمة المجلس القومى فى التوعية بمرض كورونا بشعار «خليكى أد المسؤولية وإقعدى فى البيت» في بنى سويف

مساهمة المجلس القومى فى التوعية بمرض كورونا بشعار «خليكى أد المسؤولية وإقعدى فى البيت» في بنى سويف

مساهمة المجلس القومى فى التوعية بمرض كورونا بشعار «خليكى أد المسؤولية وإقعدى فى البيت» في بنى سويف

مساهمة المجلس القومى فى التوعية بمرض كورونا بشعار «خليكى أد المسؤولية وإقعدى فى البيت» في بنى سويف