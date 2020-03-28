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مليون و100 ألف جنيه لمد خط مياه لقرى ملوي بالمنيا

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إنه تم الانتهاء من مد خط مياه قطر 8 بوصة من محطة معصرة ملوي المرشحة إلى قرى عزبة التابوت، وقلبا، وعزبة عدلي، في إطار خطة الشركة بحصر المناطق الساخنة داخل المحافظة، والتي تعاني من ضعف المياه لوضع حلول جذرية لها قبل قدوم الصيف.

وأضاف الشهاوي أن الخط يمتد لمسافة أكثر من 1500 متر، وتم تنفيذه بتكلفة إجمالية مليون ومائة ألف جنيه لتصبح محطة معصرة ملوي المرشحة تغذي مدينة ملوي بالكامل، وقرية سينجرج وأم قمص والريرمون وعزبة التابوت وقلبا سيف الغربية والبياضية وعزبة عدلي.

وأكد رئيس شركة المنيا على اهتمام الشركة بتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، في إطار المتابعة المستمرة من اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب.

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