شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يُكلف بضبط الأسواق ورفع الإشغالات والباعة الجائلين منعًا للتجمعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإحكام السيطرة على الأسواق والرقابة الدائمة لها للتأكد من توافر السلع بصورة كافية لسد احتياجات المواطنين ومنع استغلالهم، ورفع الإشغالات والباعة الجائلين أو أية أسواق لمنع التجمعات والازدحام، ومواجهة أي مخالفات بكل حزم وتطبيق العقوبات الرادعة على أصحابها وفقًا للقانون.

جاء ذلك خلال لقاءه بوكيل وزارة التموين محمد إسماعيل، بحضور المهندس نبيل الطيبي، سكرتير مساعد المحافظة.

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كلف المحافظ سكرتير مساعد المحافظة بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريتي التموين والصحة والمرافق والأحياء للقيام بحملات مستمرة خاصة بعد ملاحظة مبالغة التجار في أسعارها، الأمر الذي يستلزم رقابة محكمة والتصدي بحزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين خاصة في السلع الأساسية والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية مع زيادة منافذ البيع بأسعار مناسبة كما كلف بمنع أية أسواق في الشوارع أو باعة جائلين التي تسبب التكدس والازدحام واتباع التعليمات الواردة في هذا الشان ضمن خطة المحافظة في تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ أسيوط أن دور السلطة التنفيذية ممثلة في أجهزة المحافظة لابد أن تواجه الاستغلال بجميع أنواعه والتنسيق مع الجهات الرقابية لحماية للمواطنين ومنع استغلالهم، مؤكدًا أن كافة السلع تضخ في الأسواق بصورة دائمة، وأن الفترة الحالية تتطلب البعد عن التجمعات وتطبيق السلوكيات الايجابية المنظمة خاصة في هذا الوقت بعدم شراء كميات كبيرة من الأسواق بغرض تخزينها، مشيرًا إلى أن المحافظة تشهد وفرة كبيرة في جميع المواد التموينية والغذائية وأن هناك حملات رقابة مُشددة للتعامل مع أي حالات للمغالاة في الأسعار واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

يذكر أن محافظة أسيوط تستقبل شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أية طارئ والتعامل الفوري معها.