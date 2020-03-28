شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القناة تطلق «شكرًا يا بلدي أنا في بيتي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، السبت، تدشين حملة على مواقع التواصل لحث المواطنين على البقاء في منازلهم، تحت شعار«شكرًا يا بلدي أنا في بيتى» يقوم من خلالها عشرات من طلاب الجامعة بتوجيه المواطنين إلى طرق الوقاية ومكافحة فيروس كورونا وضرورة بقائهم في منازلهم حرصًا على صحتهم وصحة المصريين ومحاصرة الفيروس.

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وكشفت «هجرس» عن تكليفها كلية العلوم بالجامعة بالبدء الفورى في إنتاج المطهرات، من خلال مختبرات ومعامل الكلية بالجامعة، وإتاحتها للمواطنيين في إطار الدور المجتمعى للجامعة في الأزمات، وقالت إن المطهرات والكحوول متاحين للمواطنين والمؤسسات العامة والخاصة من خلال منافذ الجامعة والكلية.

وحذر أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية بالاسماعيلية، من إحالة أي تاجر يستغل الأزمة في رفع الأسعار، مؤكدًا أن الغرفة لن تتهاون في حق المواطنين وستتخذ ضده الإجراءات القانونية الرادعة، كما ناشد المواطنين الشراء على قدر حاجتهم منعًا لحدوث أي ازمات، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الغرفة والمحافظة ومباحث التموين لضبط الأسواق.

وتواصلت حملات العقيم التي تقوم بها المؤسسات والأحزاب وقام مدحت الحوفي، أمين المحافظين، بحملة تعقيم لماكينات الصرف، وأعلن حماد موسى، أمين حزب مستقبل وطن، وعصام دياب، أمين التنظيم عن توزيع 100عبوة مطهرة، وكمامات للعاملين بمستشفى الحميات وتوزيع 2000 كرتونة مواد غذائية على الأسر المتضررة من الأزمة بالتنسيق مع التضامن.