شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس لطيف غدًا.. والقاهرة 24 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الأحد، طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

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والطقس ليلاً مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، شديد البرودة ليلاً على باقي الأنحاء، كما يتوقع الخبراء شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء، نشطة غربًا على السواحل الشمالية الغربية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية، والبحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «12– 24»، الإسكندرية «13– 23»، قنا «14- 27»، الأقصر «15- 27»، أسوان «16– 28» .