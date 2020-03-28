شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير كورنيش النيل ومحطات الأتوبيس بالقاهرة لمواجهة فيروس كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت أجهزة محافظة القاهرة حملات تعقيم موسعة بالشوارع، والمؤسسات الحكومية وأماكن التجمعات والأسواق، حيث نفذ حى الساحل حملة لتعقيم وتطهير الشوارع ومحطات الأتوبيس والكورنيش بالجهود الذاتية عن طريق استخدام المعدات المتوافرة بالحى، كما أجرى حى السيدة زينب حملة تطهير مبنى محكمة جنوب القاهرة بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى والمجتمع المدنى والطب الوقائى بالحى.

وأشرف الدكتور حسام فوزى، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية يرافقه رئيس حى الساحل، على حملة لتطهير وتعقيم كورنيش النيل والأسوار الحديدية بطول الكورنيش، للوقاية من فيروس كورونا.

ويأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات تطهير وتعقيم المنشآت العامة والشوارع كإجراء احترازى ووقائى لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره .

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وفى السياق ثمن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة التزام مواطنى القاهرة بتنفيذ الاجراءات التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا مؤكدًا أن هذا الالتزام هو دليل وعى تام بأن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسئولية حتى انتهاء الأزمة، مهيبا بالمواطنين الاستمرار فى هذا الالتزام حرصًا على صالح أسرهم وأبنائهم حتى يتم عبور هذه المرحلة .

وفى السياق واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال بسرعة العمل على تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصًا على الصحة العامة للمواطنين.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر إلزام إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.