شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. انسياب مرورى فى شارع فيصل والتزام المتاجر بالغلق التام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد شارع فيصل، صباح اليوم السبت، حالة من السيولة المرورية التامة على طول الطريق، وسط التزام المحال التجارية على طول الطريق بالغلق التام، وعدم مخالفتهم قرار مجلس الوزراء بالغلق الكامل يومى الجمعة والسبت، فيما واصلت محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز عملها بشكل طبيعى.

كما شهد الطريق فى الاتجاهين انسياب مرورى وسط انتشار رجال المرور فى الميادين لمتابعة سير العملية المرورية، ورصد أى معوقات من شأنها التأثير على حركة السيارات وضبط مخالفات تعطيل حركة المرور وركن السيارات صف ثانى فى الشارع.

شهدت الطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم السبت انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمنى فى الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين رحلات المواطنين ، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية، وإزالة أى معوقات مرورية .

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وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعى أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.