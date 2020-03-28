شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب البيطريين يعلن وفاة طبيب مصرى بفيروس كورونا فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، وفاة الدكتور محمد نجم، دفعة 2012 كلية الطب البيطري، جامعة الزقازيق، والذي وافته المنية بالمملكة العربية السعودية، إثر إصابته بفيروس الكورونا ، قائلا: رحم الله الفقيد رحمة واسعة، ورزقه الفردوس الأعلى مع الصديقين".

وأوضح العامرى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، يوم الخميس الماضى، وإدخالة للعناية المركزة، وفوجئ صباح اليوم السبت، بإعلان وفاته، مشيرا إلى أنه أول طبيب بيطرى يتوفى نتيجة للإصابة بالفيروس.

فى السياق نفسه، أعلنت نقابة البيطريين بمحافظة الشرقية ، وفاة أول عضو من أعضاء النقابة متأثر بفيروس الكورنا ، الذى تعرض له خلال عمله بدولة السعودية .

وقالت نقابة البيطريين ، بأشراف الدكتور رفعت الخضيرى نقيب الشرقية فى بيانها: " تنعى نقابة البيطرين بالشرقية، الدكتور محمد نجم خريج كلية الطب البيطرى جامعه الزقازيق دفعة 2012 ، ابن مركز أبوحماد ، والذى وافته المنية بالمملكة العربية السعودية لإصابته بفيروس الكورونا.

" نسال الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون " .

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ويذكر ، أن محافظة الشرقية لم تسجل إصابات بالفيروس حتى اليوم ، وفقا لتصريحات المحافظ الدكتور ممدوح غراب ، الذى أكد ان جميع التحليلات للمشتبه بهم جاءت سلبية .

ويشار أن محافظة الشرقية، شددت على أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الازهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعه لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

نفذ رؤساء المدن و المراكز بالشرقية ، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز و قوات الشرطة بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع انحاء المحافظة ، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها، .

الدكتور محمد نجم