سرعة الرياح 9.4 متر في الثانية.. البيئة: أتربة ورمال على مختلف المحافظات اليوم



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الإدارة المركزية لنوعية الهواء بوزارة البيئة، عن تفاصيل حالة جودة الهواء اليوم السبت في مختلف محافظات الجمهورية.

ويتم تقسيم المستويات الثلاثة لنوعية جودة الهواء إلى 3 ألوان (الأحمر ويرمز لمستوى نقاء منخفض يتراوح من 0 لـ3.3، والأصفر ويرمز لمستوى نقاء متوسط يتراوح من 3.4 لـ5.4، والأخضر يرمز لمستوى نقاء مرتفع يتراوح من 5.5 لـ10).

وتكون الفترة الحرجة هي الفترة التي تكون فيها الظروف الجوية مهيأة لتركيز الملوثات لترتفع عن الحد المقبول أو المسموح به.

السبت

القاهرة الكبرى

تكون حالة الهواء جيدة على جميع مناطق القاهرة الكبرى، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيزها ليلًأ بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما يتوقع أن تنشط أحيانًا وخاصة خلال فترات النهار الرياح المثيرة للرمال والأتربة مما يؤثر سلبًا على نوعية الهواء.

وتزداد سرعة الهواء حيث تتراوح ما بين 2.5 متر في الثانية إلى 9.4 متر في الثانية على مختلف مناطق القاهرة الكبرى.

الدلتا

تكون حالة الهواء جيدة على دمياط ومتوسطة على (كفرالشيخ - المنصورة - الزقازيق - بلبيس - المحلة - البحيرة - شبين الكوم - كفرالزيات)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات صباحًا وتركيزها ليلًا بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة خلال فترات الليل، كما تنخفض الرؤية في الشبورة المائية صباحًا.

وتزداد سرعة الهواء حيث تتراوح ما بين 1.1 متر في الثانية إلى 7.6 متر في الثانية على مختلف مناطق ومحافظات الدلتا.

الصعيد

تكون حالة الهواء جيدة على (سوهاج – أسوان - الأقصر - بني سويف - الفيوم - أسيوط - المنيا - قنا)، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيزها ليلًأ بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما يتوقع أن تنشط أحيانًا وخاصة خلال فترات النهار الرياح المثيرة للرمال والأتربة مما يؤثر سلبًا على نوعية الهواء.

وتزداد سرعة الهواء حيث تتراوح ما بين 3.6 متر في الثانية إلى 9.4 متر في الثانية على مختلف مناطق ومحافظات الصعيد.

الساحل الشمالي

تكون نوعية الهواء متوسطة على الإسكندرية ومرسى مطروح، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيزها ليلًأ بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما يتوقع أن تنشط أحيانًا وخاصة خلال فترات النهار الرياح المثيرة للرمال والأتربة مما يؤثر سلبًا على نوعية الهواء خاصة بمحافظة مرسى مطروح.

وتزداد سرعة الهواء حيث تتراوح ما بين 0.5 متر في الثانية إلى 6.9 متر في الثانية.

القناة وسيناء

تكون حالة الهواء جيدة على (بورسعيد – السويس – الإسماعيلية)، ومتوسطة على شمال وجنوب سيناء، وتساعد العوامل الجوية على تشتيت الملوثات نهارًا وتركيزها ليلًأ بسبب التهوية الحرجة والتي تصل إلى سيئة، كما يتوقع أن تنشط أحيانًا وخاصة خلال فترات النهار الرياح المثيرة للرمال والأتربة مما يؤثر سلبًا على نوعية الهواء.

وتزداد سرعة الهواء حيث تتراوح ما بين 1.9 متر في الثانية إلى 8.5 متر في الثانية.