لا تأجيل.. ننشر خريطة تسليمات الشقق والأراضي في المدن الجديدة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن بعض أجهزة المدن عدم تأجيل أي تسليمات للوحدات السكنية والأراضي في المشروعات التابعة لوزارة الإسكان، بينما اكتفت أجهزة المدن الجديدة بتعليق بعض الأنشطة والمزادات وتقليل ساعات العمل وتوفير بعض الخدمات بشكل إلكتروني لتقليل التعامل مع الجمهور مباشرة.

وأعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، تسليم مرحلة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي بقطاع (ج)، بمنطقة الـ800 فدان بإجمالي 696، وحدة سكنية وذلك استكمالا للوحدات التى تم الإعلان عنها سابقا بذات القطاع

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز 6 أكتوبر الجديدة، أنه يجرى تسليم أرقام العمارات التالية للحاجزين (170 : 173، و175 - و176 ومن 179 : 185، و193 - و198،199، 203، 210، 2013، 2014، 2015، 2016).

وأشار إلى أنه جارى تسليم عمارات ( 82- 83- 93- 94 -95)، بجانب عمارات ( 107- 2018- 109).

وأكد رئيس الجهاز، أنه جارى التنسيق مع شركة الكهرباء لمعاينة باقي الوحدات لتسليمها لحاجزي الوحدات .

كما أعلن جهاز مدينة العبور الجديدة، تسليم دفعة جديدة من شقق مشروع "جنة" للإسكان الفاخر، عبارة عن 4 عمارات بوقع 96 شقة كاملة التشطيبات.

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وقال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أن العمارات الجاهزة للتسليم أرقامها ( 23 - 23 - 25- 26)، على أن يبدا التسليم يوم 5 إبريل المقبل وحتى يوم 8 إبريل من نفس الشهر.

وأشار إلى أن الحاجزين، عليهم التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع العبور، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومي للمالك وصورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة.

أراضي القاهرة الجديدة:

كما سيسلم جهاز القاهرة الجديدة قطع الأراضي الأكثر تميزًا بالأحياء شمال الأوركيد، وجنوب طريق السويس بمنطقة (A & B) حيث تستم عمليات التسليم حتى نهاية إبريل المقبل.

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس الجهاز، إنه سيتم تسيلم قطع الأراضي جنوب طريق السويس بمنطقة (B)، من 1 : 25، ومن 26 : 75، والقطع من 76 : 98، والقطع من 115 : 150، القطع من 151 : 173، بداية من يوم 29 مارس حتى 2 إبريل المقبل.

وتابع: "أما قطع الأراضى بمنطقة (A)، سيتم تسليم القطع من 1 : 272 بداية من يوم 5 إبريل حتى 19 من نفيس الشهر، على أن يكون يوم 21 وحتى 28 إبريل لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.