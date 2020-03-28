للحصول على 500 جنيه.. 10 خطوات للتسجيل الفوري في منحة القوى العاملة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:
تجري وزارة القوى العاملة، عملية تدقيق بيانات العمالة غير المنتظمة التي تسجل أولا بأول عبر الموقع الإلكتروني للوزارة تمهيدا لرعايتهم ورفع العبء عن كاهلهم.
وناشد الوزارة العمالة غير المنتظمة بضرورة الإسراع بتسجيل بياناتهم لصرف المنحة الاستثنائية المقدرة بـ 500 جنيه، وذلك بعد علاج الموقع الإلكتروني للوزارة تقنيا من جانب وزارة الاتصالات.
وتتمثل خطوات التسجيل في الدخول على موقع وزارة القوى العاملة www. manpower.gov، واختيار تسجيل العمالة الغير منتظمة، ثم الضغط على
https://docs.google.com/forms/d/e/ وتسجيل البيانات الشخصية.
10 مراحل للتسجيل كالتالي:
1- كتابة الاسم رباعي.
2- إدخال الرقم القومي (رقم البطاقة الشخصية).
3- إدخال رقم التليفون الشخصي.
4- اختيار النوع (ذكر / أنثى).
5- اختيار الحالة الاجتماعية (عزب/ متزوج).
6- كتابة تاريخ الميلاد (اليوم / الشهر/ السنة).
7- اختيار اسم المحافظة من القائمة.
8- كتابة اسم المؤهل الدراسي.
9- موقف العمل الحالي.
10- جهة العمل الحالية.
ثم الضغط على إرسال وبذلك تكون قد سجلت البيانات بشكل صحيح.
يأتي ذلك في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية هذه الفئة من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".
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