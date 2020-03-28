محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
نعى قداسة البابا تواضروس الثاني ببالغ الحزن فقيد مصر والفن، الفنان جورج سيدهم الذي انتقل إلى الراحة، أمس، بعد سنوات من رسم الابتسامة في مصر والعالم العربي.
وقال البابا: إننا وإذ نودعه على رجاء القيامة نتذكره صانعًا للبهجة، ونتذكر فنه الراقي الذي نشر القيم النبيلة، ولمسته الإنسانية، ونقاء قلبه، ونصلي أن ينيح الله نفسه في فردوس النعيم وأن يعزي السيدة الفاضلة زوجته وجميع أفراد أسرته وأحبائه ومحبي فنه.
وتوفي الفنان جورج سيدهم أمس الجمعة عن عمر 82 عاما.
كانت هذه تفاصيل خبر البابا تواضروس الثاني ناعيا جورج سيدهم : نتذكره صانعا للبهجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.