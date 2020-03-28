وزارة الزراعة تقرر سريان تراخيص كافة الأنشطة الزراعية والحيوانية نظرا للظروف الراهنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد: قرر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار العمل بالتراخيص الصادرة من قطاعات الوزارة لكافة الأنشطة الزراعية والحيوانية والتي انتهت مدتها خلال فترة الحظر. وجاء قرار وزير الزراعة نظرا للظروف الراهنة التي تشهدها البلاد حاليا بسبب فيروس كورونا وحتى لا تتوقف الأنشطة الإنتاجية وأيضا تيسيرا على المواطنين. وأضاف القصير، في بيان، أن التراخيص الحالية ستظل سارية حتى انتهاء فترة الحظر أو إيجاد آلية لتجديدها دون الحضور للوزارة، ويأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة والوزارة لتقليل حركة المواطنين والتعامل المباشر حفاظا على حياتهم.

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