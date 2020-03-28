الحكومة تصدر بياناً للرد على أنباء تقديم معونات ومنح وزيادات وإجازة عامة بالدولة​

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

قال مجلس الوزراء، في بيان للمركز الإعلامي، إن ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قرارات للدولة بمعونات ومنح وزيادات كبيرة في الرواتب للمواطنين، وتحمل الدولة رواتب القطاع الخاص بالكامل، وإعفاءات ضريبية عامة، وتخفيضات واسعة فى أسعار المواد البترولية وزيادة كبيرة فى قيمة المقررات التموينية، والحصول على إجازة عامة لكل القطاعات بالدولة والقطاع الخاص، وغيرها - لا أساس لها من الصحة، ولا أصل لها.

وأضاف البيان: "لم يصدر عن الدولة أية قرارات أو تصريحات بهذا الشأن، والدولة اتخذت إجراءات متعددة لتخفيف أثر الأزمة الحالية على المواطنين، وتم الإعلان عنها فى حينها، ومن الجهات المختصة، أما هذه الأنباء المغلوطة فهي تهدف لإثارة البلبلة لدى الرأى العام ومحاولة متكررة لزرع الفتن".

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وأهاب المركز بالمواطنين إلى عدم التعاطى مع تلك المنشورات، واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوق بها.



