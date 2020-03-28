حبس تاجر 4 أيام بتهمة ذبح زوجته في منشأة ناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب--محمود السعيد:

أمرت نيابة جنوب القاهرة الكلية، اليوم السبت، حبس تاجر 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بذبح زوجته بمنشأة ناصر. واعترف المتهم أنه ذبح زوجته لأنه كان يمر بأزمة مالية جعلته يبيع شقته بحي الموسكي، ويستأجر شقة متواضعة بمشأة ناصر. وتابع المتهم في اعترافاته، مع كثرة طلبات زوجتي المادية بدأت الخلافات تنشب بيننا، وفي يوم الحادث وقعت بيننا مشاجرة عقدت العزم بعدها على التخلص منها.

وأضاف أنه استغل نوم زوجته واستا سكينا من المطبخ وذبحها وسلم نفسه للشرطة. صرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمها لذويها لدفنها.

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