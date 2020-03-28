مقابل 20 ألف جنيه.. ضبط أخطر عصابة لسرقة السيارات ومساومة أصحابها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على 5 متهمين اشتركوا في سرقة سيارتين والمساومة على مبالغ مالية مقابل إعادتهما مرة أخرى.

البداية عندما ورد بلاغ للعقيد أحمد عبدالعزيز، رئيس قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات بالقاهرة، من صيدلي، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار سكنه، وورود اتصال هاتفي له لساومته على إعادة السيارة له نظير مبلغ مالي 20 ألف جنيه، وفي وقتٍ لاحق تبلغ للقسم بسرقة سيارة أخرى بدائرة قسم شرطة المعادي بنفس الأسلوب.

بإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد محمد عاكف، رئيس مباحث قطاع المال، للقبض على المتهمين.

ومن خلال إجراء التحريات بمعرفة العقيد أحمد عبدالعزيز، رئيس مباحث السيارات، وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحل ارتكاب واقعة سرقة السيارة الثانية أمكن التوصل إلى استخدام السيارة الأولى في إرتكاب الواقعة؛ حيث تبين أن مرتكبي واقعة مساومة مالك السيارة الأولى أحد الأشخاص بالإشتراك مع نجله "لهما معلومات جنائية".

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عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم تامر فراج وكيل قسم مباحث السيارات، والنقيب محمد الشامي من ضبطهما وبحوزتهما هاتف محمول المستخدم في المساومة.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بتحصلهما على أرقام مالكي السيارات المستولى عليها من 3 عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية"، بقصد مساومة مالكيها على إعادتها لهم نظير مبالغ مالية، بإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط الـ3 متهمين الآخرين، وبحوزتهم فرد روسي، وطلقتان لذات العيار، 2 مفتاح سيارة مصطنع.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وإخفاءها بالشوارع الجانبية بالمنطقة سكنهم والإستعانة بعملائهما "المتهمان الأول والثاني" لمساومة مالكي السيارات على إعادتها لهم نظير مبالغ مالية وبحيازته السلاح النارى بقصد الدفاع.

تم بإرشادهم ضبط 4 سيارات من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وبإستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم للنيابة العامة؛ للتحقيق.