"قطع شيكولاته وبن".. ضبط 26 قضية متنوعة وتنفيذ 101 حكم قضائي خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، من ضبط عدد من جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وضبط 26 قضية متنوعة وتنفيذ 101 حكم قضائي، خلال 24 ساعة.
ونجحت جهود أجهزة الداخلية في ضبط 8 قضايا تهريب أبرزها (قطع شيكولاته متنوعة، بن، بضائع أجنبية الصنع، إكسسوارات هواتف محمولة، ورق مستلزمات إنتاج، قطع غيار ماكينات نسيج، أدوات منزلية)، بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي 1.284 مليون جنيه.
كما تم ضبط 18 قضية أبرزها "مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائي"، وتم تنفيذ عدد 101 حكم قضائي متنوع، وضبط عدد 263 مخالفة مرورية متنوعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
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