لتوفير السلع بأسعار مخفضة.. الداخلية تطلق المرحلة الـ 12 من مبادرة "كلنا واحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: أطلقت وزارة الداخلية، المرحلة الثانية عشر من مبادرة "كلنا واحد"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في إطار إجراءات الدولة لمواجهة أزمة فيروس "كورونا". تأتي المبادرة لتوفير السلع الأساسية والغذائية، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30% اعتباراً من بداية إبريل المقبل، بعدد 18 سلسلة تجارية، بـ 776 فرع، والعديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لمنظومة آمان على مستوى الجمهورية.

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