شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم مليون و425 ألف طفل ضد الحصبة في البحيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور يسري بيومي، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إنه تم الإنتهاء من تطعيم مليون و425 ألف طفل في نطاق المحافظة ضد الحصبة والحصبة الألمانية، بنسبة 100.3% بزيادة عن عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم في نطاق المحافظة والبالغ عددهم مليون و393 ألف طفل.

وأشار «بيومي» إلى أن الحملة شارك بها 8315 فرقة مدربة و564 طبيب و32 مشرف من المديرية، تحت إشراف طبي كامل بجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والمدارس والحضانات، بالإضافة للفرق الثابتة والمتحركة لتغطية أي تجمعات مستهدفة والقرى البعيدة والمناطق ذات الطبيعة الخاصة والصحراوية.

من جانبه، أشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالوعي الصحي المتزايد لمواطني المحافظة، وتضافر كافة جهود الأجهزة التنفيذية ومديرية الصحة بالبحيرة لإنجاح الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية.