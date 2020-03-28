شكرا لقرائتكم خبر عن منعًا للتجمعات داخل «البريد».. استغلال المدارس لصرف مستحقات أصحاب المعاشات بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد العقيد أشرف جمال، عضو مجلس النواب عن دائرة المنيا، على نجاح تجربة استغلال هيئة البريد للمدارس ومراكز الشباب في صرف مستحقات أصحاب المعاشات، بدلا من التزاحم أمام وداخل مكاتب البريد شهريًا، مؤكدًا أن ذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار الأمراض الوبائية وفيروس كورونا المستجد.

وقال «جمال» إنه سوف يتم تنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية، بعد نجاحها في المنيا، للتعاون والتنسيق مع المحافظ اللواء أسامة القاضي، ومدير الشباب والرياضة مندي عكاشة، ومدير التربية والتعليم محمد محمود عزب، وفريق الشباب، حيث وافق المحافظ على نقل الخدمات من مكاتب البريد إلى المدارس ومراكز الشباب كمناطق خلاء مطلقة يمكن التواجد بها على مسافات متباعدة.

كان عدد من مكاتب البريد في المنيا قد شهد تزاحم المواطنين لصرف مستحقاتها، مما دعا المسؤولين للتدخل، وتوفير البدائل، وقيام الشباب بمبادرات شبابية لتنظيم الانتظار وتوفير المقاعد والتنظيف والتعقيم.

تجربة استغلال هيئة البريد للمدارس ومراكز الشباب في صرف مستحقات أصحاب المعاشات بالمنيا

تجربة استغلال هيئة البريد للمدارس ومراكز الشباب في صرف مستحقات أصحاب المعاشات بالمنيا