شكرا لقرائتكم خبر عن بعد صور المواطنين على البحر.. غلق منطقة اللسان وشواطئ مدينة رأس البر بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، قرارًا، السبت، بغلق منطقة اللسان وشواطئ مدينة رأس البر، وذلك ضمن حزمة الإجراءات والتدابير الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خاصة بعد الازدحام الذي شهدته المدينة، قبيل ساعات حظر تحرك المواطنين خلافاً لخطة الدولة لمنع أي تجمعات للحد من انتشار العدوى حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأكدت المحافظ على كافة الجهات المختصة بتطبيق ذلك القرار اعتبارًا من اليوم السبت حتى صدور إشعار آخر، كما ناشدت أهالي المحافظة مجددًا بالتزام المنازل خلال تلك الفترة وعدم النزول إلا في حالات الضرورة القصوى لتسهيل مهمة الدولة في التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

جاء القرار عقب الصور التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي حول تجمع عدد من المواطنين على شواطئ رأس البر قبل ساعات الحظر.