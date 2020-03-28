شكرا لقرائتكم خبر عن نائبا محافظ بني سويف يتابعان إجراءات تنفيذ الحظر وغلق المحال بمركزي ببا وسمسطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع عاصم سلامة وبلال حبش، نائبا محافظ بني سويف، إجراءات غلق المحال التجارية وانتقال المواطنين.

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واطمأن الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، على غلق كافة المحال متجولا بعدد من الشوارع والميادين بالمدينة والقرى التابعة لمركز ببا، وهي قمبش وطنسا البرانقة وبني ماضي، وبني قاسم، وكفر ناصر، وهلية وعزبة نحيب، وغياضة الغربية، وعزبة صالح قنديل، وعزبة أبوعدس، للتأكد من تطبيق حظر التجول، حيث أسفرت الحملة عن تحرير عدد 7 محاضر غلق لمحلات لعدم الالتزام بالغلق في الموعد المحدد طبقًا للقانون، وإزالة عدد 35 حالة إشغال، والتحفظ على عدد 1 ميزان، وعدد 3 دكة خشب، وعدد 64 شيشة ومستلزمات شيشة.

وفي السياق ذاته، تفقد بلال حبش، نائب المحافظ، مركز سمسطا، وتابع نائب المحافظ تنفيذ قرارات غلق المحال بعدد من الشوارع والميادين والقرى بمركز سمسطا، مشددًا على أنه لا مجال للتهاون في تطبيق قرارات الحكومة، وقرار حظر التجوال الذي يبدأ من الساعة السابعة مساء، مشددًا على المتابعة الميدانية المستمرة من خلال فرق المتابعة المعنية.

وطالب نائب المحافظ بتكثيف أعمال تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية بالتعاون مع المجتمع المدني والتوعية بضرورة التوعية بأهمية الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، حفاظًا على سلامتهم وصحتهم والآخرين.

نائبا محافظ بني سويف يتابعان إجراءات تنفيذ الحظر وغلق المحال

نائبا محافظ بني سويف يتابعان إجراءات تنفيذ الحظر وغلق المحال