شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق جميع شواطئ الإسكندرية ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء الجمعة، تعليمات واضحة إلى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد، بإغلاق جميع شواطئ الإسكندرية، أمام الجمهور اعتبارًا من صباح السبت، وذلك عقب استغلال عدد من المواطنين فترة الإجازة للخروج إلى الشواطئ، بالإضافة إلى تنظيم رحلات من المحافظات المجاورة إلى شواطئ الإسكندرية.

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يأتي ذلك ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

من جانبه، أوضح اللواء جمال رشاد، أنه تم التواصل مع بعض الأسر المتواجدة على الشواطئ للاستفسار عن أسباب تواجدهم، حيث أعربوا أنهم يتواجدون على الشواطئ كنوع من التنفيس في ظل الظروف الحالية.

وأكد أنه تم التوعية والتنبيه على جميع المتواجدين بالشواطئ بخطورة التجمعات أي كان موقعها، وقد تفهم الجمهور دواعي ذلك وتم غلق الشواطئ.