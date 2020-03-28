شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر: يتم رفع الفيديوهات التعليمية على موقعنا ولا شأن لنا بغيرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة أن الفيديوهات التعليمية تقوم الجامعة برفعها على الموقع الرسمي لجامعة الأزهر حتى تكون متيسرة لكافة الطلاب.

وأوضح الدكتور يوسف عامر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة حرصت على وضع الفيديوهات على موقعها الرسمى حتى لا يتشتت الطلاب، مؤكدا أنه تم إرسال بيان للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والوافدين لتسجيل بياناتهم حتى يتم استخراج بريد إلكتروني جامعي رسمي لكل منتسب للجامعة للإفادة من الخدمات الإلكترونية.

وأضاف أن الجامعة فوضت عمداء الكليات في تواصل الأساتذة مع الطلاب فى الفرق الدراسية عن طريق منصة التعليم الإلكترونية google classroom وكذا منصة team model.

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وقال بيان المركز الإعلامي للجامعة إن أى إعلان عن منصات تعليمية أخرى لا شأن للجامعة به وليست مسئولة عنه وكذا التصريحات المنسوبة لرئيس الجامعة دون صدورها فى تصريح رسمى من الجامعة.

وكانت قد بدأت جامعة الأزهر فى إطار إجراءات الصحة والسلامة التى تتبعها ووفقا للتوجهات العامة للدولة، للحفاظ على صحة الطلاب والطالبات وجميع منسوبيها، تفعيل نظام التعليم عن بعد بكليات الجامعة، وتطبيق نظام "الفصول الافتراضية".