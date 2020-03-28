شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولو مدينة الغردقة: الشواطئ العامة مغلقة.. والأهالي يتسللون بشكل غير قانوني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مسؤولو مدينة الغردقة، أن جميع الشواطئ العامة بالمدينة مغلقة منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، ضمن إجراءات منع التجمعات.

وأضاف مسؤولو المدينة أن سبب وجود مواطنين داخل الشواطئ، أنهم يتسللون الأسوار والبوابات بشكل غير قانوني.

Advertisements

وحذر مسؤولو مدينة الغردقة باتخاذ الاجراءات القانونية للمخالفين اذا تم ضبطهم داخل أي شاطئ عام.

كان أهالي مدينة الغردقة قد طالبوا بسرعة تدخل الأجهزة المختصة لإصدار قرار بإغلاق الشواطئ العامة لمنع التجمعات تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث شهدت شواطئ مدينتي الغردقة وسفاجا تجمع العشرات من الأهالي والشباب طوال اليوم.

وأكد أحمد القوصي، من شباب الغردقة، أن ما حدث اليوم من تجمعات كبيرة بمنطقة الكورنيش، وشاطئ ٤، ومنطقة فلفلة، من تجمعات للأهالي والشباب يخالف أي تعليمات حكومية لمواجهة فيروس كورونا، وناشد الأجهزة المختصة بمنع هذه التجمعات لحمايتهم من انتقال الفيروس.