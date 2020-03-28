شكرا لقرائتكم خبر عن «رفعنا العدد إلى 40».. «تعليم القليوبية» تجهّز المدارس لاستخدامها حجر صحي ضد «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وضع مجموعة من مدارس المحافظة على خريطة الاستعداد لتحويلها إلى حجر صحى إذا اقتضى الأمر ذلك للمساهمة في احتواء فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق على إعداد 24 مدرسة على مستوى المحافظة بواقع مدرستين بكل إدارة تعليمية، إلا أنه تم رفع العدد ليكون 40 مدرسة.

وشهد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال التطهيروالتعقيم التي يقوم بها مجلس مدينة بنها بعدد من الشوارع والمباني الحكومية لعدم انتشار عدوى كورونا.

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واستغلت الاجهزة التنفيذية فترة وجود حظر وغلق المحال التجارية وتوقف حركة المواطنيين في تطهير شوارع ومواقف القليوبية باستخدام المطهرات للحد من انتشار فيروس كورونا وسادت حالة من الهدوء في شوارع محافظة القليوبية بعد الالتزام بقرارالغلق التام لمحلات بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية بكافة صورها.

ونظم شباب قرية الشموت مركز بنها مبادرة باسم أمان الشموت، حيث قام الشباب والأهالي بشراء المواد المطهرة ووضعها داخل أجهزة رش، وتم رش جميع شوارع القرية والعزب المجاورة والجهات الحكومية الموجودة داخل القرية.

كما تابع المحافظ خلال جولة ميدانية بقريتي امياى وبلتان بطوخ ومدينة قها تطبيق قرار حظر انتقال المواطنين من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا وغلق المحال التجارية يومي الجمعة والسبت، حيث يكون الغلق على مدار الـ 24 ساعة ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.