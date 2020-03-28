شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف الإجراءات بالسويس لمواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار كثفت محافظة السويس الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة «فيروس كورونا»، إذ تم تطهير وتعقيم مبنى رئاسة حى السويس بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية ضمن خطة المحافظة لتعقيم وتطهير المنشآت الحكومية والأحياء لمنع انتشار الفيروس. كما جرى تطهير عدد من الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة عدلي منصور، بحي عتاقة بمشاركة المدينة ومازالت الحملة مستمرة يوميًا.

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