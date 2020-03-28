شكرا لقرائتكم خبر عن هالة زايد: 11 حالة توفت بـ«كورونا» قبل «ما نتيجة التحليل تطلع» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن 11 حالة وفاة من أصل 30 مسجلين في مصر توفوا قبل وصولهم مستشفيات العزل.

وأضافت، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، الجمعة، أن نصف الحالات المتوفية كانت في مستشفيات خاصة، ولم تكن في مستشفى العزل، أو وصل بعضهم متأخرًا، لذلك فإن 11 من إجمالي الوفيات «توفوا قبل ما التحليل يطلع».

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وعلقت على البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا، الذي أشارت إليه بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، قائلة إن هذه الأدوية قديمة تعالج مرضى الملاريا ونقص المناعة وبعض الأمراض الأخرى.

وأضافت «زايد»، أن وزارة الصحة تستخدم هذه الأدوية منذ اليوم الأول: «كل الأدوية جايبة نتايج»، لافتةً إلى ضرورة عدم استخدام هذه الأدوية دون استشارة المتخصصين.