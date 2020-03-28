شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب يطالب الحكومة بمنح المصريين إجازة أسبوع: «هيجرى إيه في مصر؟» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
طالب عمرو أديب، الحكومة، بإعطاء المصريين إجازة أسبوع، كإجراء احترازي ضد «كورونا».
وقال «أديب»، في برنامجه «الحكاية»، المذع على MBC مصر إن مصر شهدت في أوقات أكثيرة ما يسمى بlong week end، أي إجازة طويلة تضم العيد مع أيام الجمعة والسبت، وهكذا، متسائلًا: «إيه المشكلة ما تدونا إجازة العيد أسبوع».
وأضاف: «ناخد إجازة أسبوع ومحدش ينزل، علشان الدنيا تهدى ويخف الضغط على المستشفيات والنظام الصحي (..) ياما اديتونا إجازات ملهاش أي معنى (..) هيجرى ايه في مصر».
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