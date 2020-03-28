شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك تسجل 7 آلاف إصابة جديدة و134 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت ولاية نيويورك واحدة من أكثر المناطق تضررا في الولايات المتحدة الأمريكية، على خلفيه تفشي فيروس كورونا، حيث سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، أكثر من 7 آلاف إصابة جديدة و134 حالة وفاة.

وأفادت بيانات السلطات في الولاية، أن عدد المصابين ارتفع إلى أكثر من 44 ألف مصاب، فيما بلغ عدد الوفيات 450 حتى الآن.

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وذكرت روسيا اليوم أن اعداد المصابين فى ولاية نيويورك ترتفع بشكل سريع ، حيث تجاوزت الـ 100 ألف إصابة ، ما يجعلها بالمرتبة الأولى في العالم من حيث عدد المصابين بالفيروس.

وفى أخر إحصائية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، 402 وفاة، ونحو 20 ألف إصابة بفيروس كورونا ، وهو رقم قياسي منذ تفشي الفيروس في الولايات المتحدة.ليصل عدد الوفيات في مختلف المناطق الأمريكية 1588 حتى الآن