قرارات جديدة من الأزهر بشأن المناهج والامتحانات لمواجهة أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد المنعم:

أصدر فضيلة الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف سلسلة من القرارات بشأن مناهج وامتحانات جميع المراحل وذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على مصلحة الطلاب والحفاظ عليهم لمواكبة خطط الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاءت القرارات كالتالي:

- الاكتفاء بتقديم مشروع بحثي فيما درسه الطالب في كل مادة من مقررات الفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب من الصف الثالث من المرحلة الابتدائية إلى الصف الثاني من المرحلة الثانوية بما فيهم طلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية .

- تقييم الطلاب جميعهم بما فيهم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية فيما تم تدريسه حتى 15 مارس.

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- تكليف قطاع المعاهد بتحديد نهاية كل مقرر على وجه الدقة وإعلانه للطلاب على موقع بوابة الأزهر الإليكترونية في موعد أقصاه يوم الاثنين 30 مارس، ويتم مراعاة ذلك في المشروع البحثي وفي أسئلة اختبار طلاب الشهادة الثانوية.

- استكمال ما لم يستطع الطالب تحصيله من نواتج التعلم بسبب إلغاء بعض الموضوعات التي كانت مقررة عليه ضمن مقرر الفصل الدراسي الثاني لهذا العام في العام الدراسي المقبل.

- تعهدت جامعة الأزهر الشريف مشكورة بجبر ما فات طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية من مهارات نتيجة عدم استكمال موضوعات المقرر بجميع كليات الجامعة التي سيلتحقون بها في العام الدراسي الجديد 2020 / 2021م

وبناء على توجيهات الدكتور أحمد الطيب ،شيخ الأزهر، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية عند عقد امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية التي سوف تنعقد في موعدها المقرر إن شاء الله، حفاظا على سلامة أبنائنا الطلاب.

تجري هذه القرارات على جميع المعاهد العادية والنموذجية والخاصة ومعاهد البعوث الإسلامية، وكذا أبناؤنا في الخارج، والطلاب المتقدمون من الخارج والباقون للإعادة من طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية تسري عليهم هذه القواعد أيضا.