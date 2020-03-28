شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توضح آلية تسليم مشروع البحث لطلاب النقل إلكترونيا للمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هناك آلية لتسليم البحث والمشروع، حيث يتم الاستعانة بمسؤولى التطوير التكنولوجى بالمدارس لتنفيذ وتذليل أى عقبات تحول بين تواصل المعلمين والطلاب إلكترونيا والتأكيد على مديرى المدارس وموجهى المواد بالتأكيد على المعلمين بالتواصل مع الطلاب.

وتابعت الوزارة، يقوم مديرو عموم تنمية المواد بوضع معايير المشروعات البحثية المقرر تقديمها من الطلاب للمعلمين الكترونيا عبر منصة التواصل وذلك لطلاب الصفوف من الثالث الابتدائى وحتى الثانى الاعدادى.

وأوضحت الوزارة أنه سيقوم كل موجهى المواد بكل ادارة تعليمية رفع المشروعات البحثية المقدمة من الطلاب على المنصة الالكترونية وعلى الطلاب تنفيذها ورفعها الكترونيا على المنصة الالكترونية وبمساعدة مسؤول التطوير التكنولوجى بكل مدرسة.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أكد، أنه تم الاتفاق مع الهيئة الوطنية للإعلام على إعداد دروس تحت إشراف الوزارة للثانوية العامة، وستقدم هذه الدروس بجودة عالية على القنوات التعليمية فى اقرب فرصة، إضافة إلى تقديم نفس الخدمة لطلاب الشهادة الإعدادية وسنوات النقل.

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الحدير بالذكر أن امتحانات الشهادات العامة والدبلومات الفنية سيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسى الحالى فى موعده كما هو معلن فى الجداول والتى أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم داخل لجان الامتحانات، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لوقاية أبنائنا الطلاب داخل اللجان بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة.

وأكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا نية لحذف أجزاء من المنهج، مطالبًا أولياء الأمور وأبنائنا الطلاب بضرورة الاعتماد على المناهج التى تبثها الوزارة عن طريق المكتبة الإلكترونية والمنصة الرقمية وعدم الاعتداد بأى مصدر أخر، وذلك حفاظًا على أبنائنا الطلاب.

وأضاف شوقي، أن الوزارة وفرت مكتبة إلكترونية بجانب بنك المعرفة المصرى "EKB" لمساعدة أبنائنا الطلاب على المذاكرة تضم مختلف المناهج الدراسية الكاملة للصفوف بداية من رياض الأطفال (kg) وصولًا إلى المرحلة الثانوية باللغتين العربية والإنجليزية، متاح لجميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الإطلاع عليها من خلال الرابط: https://study.ekb.eg

وتابع: "إن هذا الموقع يضم محتوى علمى رقمى هائل لكافة المراحل التعليمية، فضلًا عن استخدام الوسائط المتعددة (فيديو، صور، أفلام وثائقية) لشرح الدروس المختلفة، فضًلا عن إتاحة حوالى أكثر من 80 قاموس ومعجم للاستخدام، وكتب موسوعة الفراشة، كما يوجد أيضًا محتوى متعدد التخصصات لسنوات ونظام التعليم الجديد (2.0)".

