وصلت بعد الحظر.. نقل ركاب قطارات بأتوبيسات سوبرجيت إلى المرج والعاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب أسامة علي:

تابع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، نقل ركاب قطاري 3001 و1001 من خلال أتوبيسات السوبرجيت الفاخرة إلى المرج وموقف العاشر مجانًا، بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

ووجّه وزير النقل، بتخصيص عدد من أتوبيسات السوبرجيت الفاخرة لنقل ركاب السكك الحديدية، ممن يستقلون القطارات التي تصل قبل موعد الحظر مباشرة أو تصل بعده، نتيجة لأعمال التهديات ومشروعات تحديث نظم إشارات السكك الحديدية التي تنفذها وزارة النقل على الخطوط المختلفة لزيادة عوامل السلامة والأمان بالخطوط أو نتيجة لاستكمال المسير إلى محطة القاهرة، نظرًا لوجود ركاب قامت بالحجز المسبق قبل يوم قيام القطار خلال فترة 14 يوم، التي تتيح للركاب الحجز المسبق والتي كان معمول بها قبل صدور قرار الحظر.

ونقل مساء اليوم، 3 أتوييسات سوبرجيت الركاب من محطة مصر إلى الأماكن المشار إليها، لتعود بعدها إلى محطة مصر لتنظر ركاب قطاري رقم 981 ورقم 983.

وناشد الوزارة، الركاب الالتزام التام بمواعيد القطارات المعلنة من هيئة السكة الحديد، تجنبًا لوصولهم بعد مواعيد الحظر، التزامًا بقرارات مجلس الوزراء الصادرة بتوقيتات حظر التجوال.​

